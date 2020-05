Ibra torna in Italia: volo in ritardo, arrivo previsto alle 19:45

Ibrahimovic a Milano, finalmente. Zlatan è atteso in Italia a breve, anche se il volo ha subito un leggero ritardo e l'arrivo è slittato alle 19:45. Una volta atterrato, lo svedese sarà ovviamente a disposizione dello staff sanitario del Milan e dovrà attendere poi i canonici 14 giorni di quarantena per tornare a correre assieme ai compagni a Milanello. Ibra in quest'ultimo mese non ha mai smesso di allenarsi e lo ha anzi potuto fare, viste le leggi vigenti nel suo Paese, assieme all'Hammarby, mantenendo così un livello di forma più che soddisfacente. Da domani continerà invece la sua preparazione per forza di cose da solo, pronto a riabbracciare i compagni al termine dell'isolamento obbligatorio.