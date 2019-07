"Non ho mancato di rispetto a nessuno, men che meno a Gareth". Zinedine Zidane, alla vigilia del match amichevole valido per la ICC contro l'Arsenal in programma al FedEx Field di Washington, torna a parlare del caso Bale, ormai separato in casa al Real Madrid. "L'altro giorno non è voluto entrare perché il club sta negoziando la sua cessione - ha svelato l'allenatore francese - Oggi è un giocatore del Real, si allenerà normalmente. Domani vedremo cosa accadrà". Dal ritorno di Zizou a Madrid il gallese ha giocato appena 90 minuti in tre partite.