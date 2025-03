Zidane contro Zidane in Spagna, finisce 5-0 con papà in tribuna

E' finito con una 'manita', un risultato finale di 5-0, il duello tra i fratelli Theo e Luca Zidane nella partita della Serie B spagnola fra Cordoba e Granada, le squadre in cui giocano, Theo da centrocampista e Luca da portiere, due dei figli di Zinedine Zidane, oggi presente in tribuna per gustarsi la sfida fra i suoi due rampolli. A Luca è andata particolarmente male, non solo perché il Granada ha perso 5-0, ma anche perché si è infortunato, dai primi accertamenti si tratterebbe della distorsione a una caviglia, e ha dovuto lasciare il campo portato via in barella. Quanto a Theo, è stato sostituito da Ortiz al 16' st ma continua a sognare i play off promozione, come tutto il Cordoba, nell'anno in cui è appena tornato in 'Segunda Division'. Quanto a papà Zizou, a fine partita è andato a sincerarsi delle condizioni di Luca, portiere 26enne che in passato ha fatto parte delle nazionali giovanili francesi.