Un toccante discorso motivazionale alla squadra, di attaccamento al club, alla vigilia della seconda partita di campionato, davanti a tutti i convocati per la sfida contro il Cagliari: il presidente dell'Inter Steven Zhang, carica la squadra nerazzurra in vista della seconda partita di campionato, ricalcando i valori e i principi spesso enunciati dallo stesso Antonio Conte. Il presidente ha raggiunto Appiano Gentile e parlato alla squadra esprimendosi sia in inglese che in italiano. Tra i giocatori non c'era Mauro Icardi che non sarà convocato per la trasferta di Cagliari.