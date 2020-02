Zeman e il calcio femminile: "In Italia le donne stanno in cucina"

LO SCIVOLONE

Zdenek Zeman non è nuovo a fare discutere con le sue frasi provocatorie e senza filtro, ma l'ultima uscita del boemo è destinata ad alzare un polverone. Oggetto della discussione la crescita anche in Italia del movimento femminile del pallone: "Speriamo la crescita possa proseguire - ha commentato Zeman -, ma in Italia il calcio femminile viene sempre dopo. Questione di cultura: di solito in Italia le donne stanno in cucina...".

Una frase grave a cui il tecnico boemo non ha dato il giusto peso, ribadendo anzi il pensiero poco dopo incalzato dai cronisti: "Non lo so se è grave ciò che ho detto, certo è che i maschi devono mangiare". La discussione è aperta e anche in questo caso le parole di Zeman non passeranno inosservate. Prima dello scivolone però l'ex Roma e Lazio aveva provato a spiegare il ritardo del movimento calcistico femminile in Italia: "Lo sviluppo c'è ed è grande, anche per la partecipazione positiva ai Mondiali - ha commentato a margine della cerimonia di consegna della Panchina d'oro a Coverciano -. Sta esplodendo solo ora perché in Italia abbiamo tanti problemi già con il calcio maschile, in Serie B e Serie C, e le donne nel calcio vengono sempre dopo. Vedremo se riusciranno a fare un altro passo avanti".