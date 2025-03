Zeman, arrivano buone notizie: il boemo migliora, ha lasciato la terapia intensiva del Gemelli

Nei giorni successivi al ricovero al Gemelli l'allenatore è lentamente migliorato: da qui la decisione di trasferirlo nel reparto di medicina riabilitativa per proseguire le cure. Il boemo non ha superato tutte le difficoltà, ma collabora con i medici fornendo segnali confortanti. Zeman, che a febbraio del 2024 era stato costretto forzatamente a lasciare la panchina del Pescara per il delicato intervento al cuore ricordato sopra, può vantare una lunga carriera da allenatore con ben 1132 panchine tra i professionisti, alla guida anche di club degni di nota come Roma e Lazio. Di lui si ricorda soprattutto lo storico Foggia 'dei miracoli' guidato da Baiano, Signori, Rambaudi.