Pescara, operazione riuscita per Zeman: convalescenza lunga

out 4-5 mesi

L'allenatore boemo operato per sistemare 4 bypass coronarici: starà fuori 4-5 mesi. Il club pensa a Delio Rossi

© Getty Images Ha avuto esito positivo l'operazione alla quale si è sottoposto Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, stamane presso la clinica Pierangeli della cittadina abruzzese. Il team di chirurghi coinvolti, scrive Forzapescara.com, "ha provveduto a sistemare ben 4 bypass coronarici": sarà presto dimesso, ma saranno necessari quattro-cinque mesi di convalescenza. Il boemo quindi, non si vedrà più in panchina fino al termine della stagione.

Zeman dunque dovrà stare lontano dai campi per oltre 4 mesi. E così gli abruzzesi potrebbero cambiare tecnica in vista del finale di stagione: in queste ore Sebastiani è in trattativa con Delio Rossi. Il 64enne ha guidato il Foggia fino alla finale play-off di Serie C la scorsa estate, salvo poi perdere in finale col Lecco.