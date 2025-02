Grande paura per Zdenek Zeman: è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma

Grande paura per Zdenek Zeman, da questa mattina ricoverato in terapia intensiva neurologica al Policlinico Gemelli di Roma, la struttura che da giorni ospita anche Papa Francesco. Il boemo, che nel febbraio del 2024 si era dimesso da allenatore del Pescara per sottoporsi a una delicata operazione al cuore, nelle ultime ore avrebbe dato segnali di disartria (incapacità di articolare le parole in maniera normale) oltre all'ipostenia all’arto inferiore destro. Il sospetto è che sia stato colpito da un ictus. Nell'ultima settimana il 77enne di Praga ha accusato una forte influenza che aveva preoccupato la famiglia. Al momento il quadro appare grave ma Zeman non è in pericolo di vita.