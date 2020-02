Youth League, tre spareggi per gli ottavi di finale su Mediaset

YOUTH LEAGUE

La Youth League è pronta ad entrare nella fase ad eliminazione diretta ma prima ci sono gli spareggi tra i vincitori del percorso Campioni nazionali contro le seconde dei gironi: le otto vincenti raggiungeranno le otto prime ai gironi per giocare gli ottavi di finale. Mediaset seguirà dal vivo tre sfide su Canale 20 e Sportmediaset.it: Derby County-Borussia Dortmund, Dinamo Kiev-Dinamo Zagabria e Rangers-Porto

Questi gli spareggi: Derby County-Borussia Dortmund (martedì), Rangers-Atlético Madrid, Midtjylland-Lille, Porto-Salisburgo, Dinamo Kiev-Dinamo Zagabria, Sheriff Tiraspol-Crvena zvezda, Rennes-Club Brugge e Real Zaragoza-Lione (mercoledì).

Qualche curiosità: Il Porto è la squadra campione in carica mentre il Salisburgo ha vinto la competizione nel 2017 ed è l’unica a esserci riuscita passando dagli spareggiare; Derby, Lille, Rangers, Rennes e Zaragoza sono all’esordio; Dinamo Zagabria, Lione e Midtjylland hanno vinto gli spareggi della passata edizione; Lo Sheriff è la prima formazione moldava a essersi qualificata per le partite dell’anno nuovo in competizioni UEFA per club.

Ajax, Atalanta, Bayern Monaco, Benfica, Inter, Juventus, Liverpool e Real Madrid sono già qualificate per aver chiuso i gironi al primo posto. Venerdì 14 febbraio poi ci saranno i sorteggi per gli ottavi di finale.

LE PARTITE SU MEDIASET

Martedì 11 febbraio

Derby County-Borussia Dortmund: diretta streaming ore 14 su Sportmediaset.it, differita ore 16 su Canale 20

Mercoledì 12 febbraio

Rangers-Porto: diretta streaming alle 14 su Sportmediaset.it e differita alle 18 su Canale 20

Dinamo Kiev-Dinamo Zagabria: diretta ore 16 su Canale 20 e Sportmediaset.it