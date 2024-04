Youth League: Olympiacos scatenato, travolto il Milan di Abate

A NYON

I rossoneri, che avevano sprecato con Sia e Scotti, affondano nella ripresa. Vincono 3-0 i greci, che conquistano il trofeo con tre reti in sei minuti

© twitter Si interrompe bruscamente in finale il sogno del Milan di Abate, prima italiana finalista nella storia della Youth League. I rossoneri, che avevano eliminato Real Madrid e Porto, affondano subendo tre reti in sei minuti e consegnano il trofeo all'Olympiacos. La squadra del Pireo, prima greca a vincere una competizione Uefa, vince 3-0: in gol Mouzakitis (60'), Papakanellos (61') e Bakoulas (66'), che supera Raveyre con una strepitosa rovesciata.

Il sogno del Milan non diventa realtà. La prima finalista italiana nella storia della Youth League viene travolta dall'Olympiacos, che vince 3-0 e si assicura il trofeo. Abate schiera tutti i suoi big, da Zeroli a Camarda, ma la formazione rossonera rischia subito in avvio. Errore in costruzione di Malaspina e solo il pronto intervento di Raveyre evita dei guai grossi per il Milan. L'avvio migliore è dell'Olympiacos, che sfiora la rete con Papakanellos e mostra una maggiore verve offensiva nella prima fase del match, ma il Milan esce alla distanza. Dalla mezz'ora in poi l'inerzia è tutta rossonera, con Scotti e Sia a spingere sulle corsie esterne e il pressing che si alza. Nonostante questo, non arrivano tiri in porta e anzi, sono i greci a sfiorare il gol: Bakoulas spreca una clamorosa chance al 43' e si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Milan manca la rete con Sia e Scotti, fermato dal portiere avversario Sina, e viene duramente punito. La gara ha la sua svolta al 60', quando Mouzakitis non sbaglia dal dischetto per il vantaggio dell'Olympiacos. Passa meno di un minuto ed è 2-0, con una letale ripartenza ed il raddoppio di Papakanellos. La seconda rete manda in tilt i rossoneri, che al 66' subiscono il ko tecnico con la stupenda rovesciata di Bakoulas: palla al sette e 3-0. Da qui in poi inizia lo show del portiere ellenico Sina, che diventa l'eroe della formazione del Pireo: salva in due occasioni su Sia e poi neutralizza una clamorosa tripla occasione per il subentrante Sala. Il Milan rischia grosso in ripartenza, con Raveyre a salvare su Kostoulas, poi si arrende e consegna ai greci un finale in controllo. L'Olympiacos vince la Youth League, dopo aver eliminato Inter e Bayern, e fa la storia: è la prima formazione greca a conquistare una competizione Uefa.