Youth League: l'Atalanta batte la Dinamo Zagabria e passa il turno

L'Atalanta vendica la sconfitta in Croazia e batte in casa per 2-0 la Dinamo Zagabria, al termine di una sfida risolta nella ripresa. Dopo tante occasioni create e non sfruttate nel primo tempo, infatti, i ragazzi di Massimo Brambilla vanno a segno due volte in tre minuti, grazie a Cortinovis (58') e Gyabuaa (61'). Con questo risultato la Dea è certa di partecipare ai sedicesimi di Youth League, ma punta anche all'approdo diretto agli ottavi.