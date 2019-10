Youth League, Genk-Napoli 3-1: Gaetano-show, ma gli azzurri vanno ko

BABY CAMPIONI

Il Napoli perde in Youth League, rimediando un 3-1 sul campo del Genk che lascia parecchi rimpianti. I belgi dominano per un'ora e passano con il rigore di Vandermeulen al 51'. Già al 55' arriva il raddoppio di Cuypers, ma Gaetano riapre tutto al 62' e va anche vicino al pareggio con un bolide da metà campo. Il portiere dei partenopei Idasiak compie almeno tre interventi decisivi, ma al 91' è Nemeth a batterlo chiudendo la partita.

Sono Gaetano e Idasiak i due migliori in campo per il Napoli di Baronio, che però a Genk perde una partita che sarebbe potuta finire con qualsiasi risultato dopo la prima ora di dominio belga. E se c'è qualche critica da porre alla "scugnizzeria" azzurra è quella di dover registrare gli automatismi in una difesa che troppo spesso si concede amnesie che gli avversari sono pronti a sfruttare con il cinismo dei grandi. I primi 10 minuti sono di studio, poi sono i padroni di casa a prendere nettamente in mano il pallino del gioco.

Il Napoli rimane chiuso in difesa e riesce a rintuzzare i tentativi di Vandermeulen, Takidine (chiuso da Vrikkis), Nemeth (su cui è bravo Senese a fare muro). Grande protagonista è come detto anche il portiere Idasiak, sin dal primo intervento importante su Takidine. Dopo la mezz'ora finalmente si vede il Napoli, ma il destro di Marrazzo termina alto sopra l'incrocio. Baronio si sgola e finalmente la squadra lo ascolta: in particolare Gaetano, che sfiora il gol dal limite e poi si lamenta per un mancato rigore. La partita, piuttosto chiusa nel primo tempo, si infiamma nella ripresa: subito Oyen si procura un rigore facendosi sgambettare in area da Vrakas, Vandermeulen dal dischetto è glaciale e al 51' il Genk è in vantaggio. Passano solo quattro minuti e, sul gran lancio di Bahadir, è bravo Cuypers a correre verso Idasiak e a batterlo con una sassata di destro per il raddoppio belga.

Sembra finita, ma così non è: improvvisamente infatti il Napoli si risveglia e va in gol. Vrakas trova il corridoio giusto per Gaetano, che al 62' riapre la partita con un colpo sotto a tu per tu con il portiere avversario Vandevoordt. Nell'ultima mezz'ora succede di tutto: Idasiak salva il risultato con almeno tre interventi decisivi, poi Gaetano improvvisamente spara un missile dalla metà campo del Napoli vedendo Vandevoordt fuori dai pali (il portiere belga in qualche modo se la cava). Quando la partita volge al termine, quindi, è il Napoli ad attaccare a pieno organico, con Cioffi e il solito Gaetano a sfiorare un pareggio che sarebbe un premio alla grinta messa in campo dagli azzurri nel finale. Ma in pieno recupero arriva una nuova distrazione della retroguardia del Napoli, Nemeth ruba palla a D'Onofrio e timbra il 3-1. Per Baronio il lavoro da fare non mancherà.