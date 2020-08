Youth League, incredibile in Salisburgo-Lione: ripete il rigore tre volte, tre parate

Scena incredibile durante Salisburgo-Lione, gara valida per i quarti di finale di Youth League. All'11' l'arbitro concede un rigore al Lione e sul dischetto si presenta lo "specialista" Da Silva. Uno "specialista" un po' particolare, perché riesce a farsi parare da Antosch per ben tre volte di fila il penalty, ripetuto a causa della posizione irregolare del portiere (non perfettamente con i piedi sulla linea nei primi due tentativi). Un triplo errore da record che sui social è diventato subito virale.