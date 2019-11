Record Gouiri: gioca sia in Youth che Champions League nello stesso giorno

LIONE

Due sconfitte in meno di dieci ore eppure c'è comunque modo di festeggiare, questa la storia di Amine Gouiri. Ieri l'attaccante del Lione, talento classe 2000, ha giocato sia in Youth League che in Champions League nella stessa giornata stabilendo un nuovo record: 45 minuti con la Primavera francese e i 7 minuti finali nella coppa "dei grandi" in cui ha fatto il suo esordio subentrando nel finale ad Andersen.

Nel pomeriggio era arrivato il 3-1 dello Zenit, in serata altro ko: la squadra di Garcia è stata battuta 2-0 dai russi. Per Gouiri una sconfitta meno amara in una giornata comunque da ricordare.