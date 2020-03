Ottavi Youth League, Bayern Monaco-Dinamo Zagabria su Mediaset

Dopo gli spareggi, la Youth League entra nella fase ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Nonostante i rinvii che hanno colpito le partite delle squadre italiane per il coronavirus, su Mediaset non manca il calcio in diretta con la sfida tra Bayern Monaco e Dinamo Zagabria. Per i bavaresi l'occasione di andare per la prima volta ai quarti di finale mentre i croati puntano a migliorare il percorso 2019 quando furono eliminati proprio ai quarti. Diretta streaming su Sportmediaset.it dalle 14 con differita alle 16 su Canale 20.