La Youth League su Canale 20 e in streaming sul sito

La «Uefa Youth League 2019/20» debutta sul canale "20" martedì 17 settembre, alle ore 14.00, con “Napoli- Liverpool”. Il canale “20” trasmetterà in esclusiva in chiaro quattro match del torneo ribattezzato la Champions League dei giovani: “Napoli-Liverpool”, “Inter-Slavia Praga” “Atletico Madrid-Juventus” e “Real Madrid-Paris Saint Germain”. Giunta alla 7° edizione, la «Uefa Youth League 2019/20» assegna il titolo di Campione d’Europa alle squadre under 19. Lo scorso anno a trionfare è stato il Porto che ha battuto in finale il Chelsea. Di seguito la programmazione di martedì 17 settembre:

Napoli-Liverpool in diretta alle ore 14.00

Telecronaca: Federico Mastria e Giuseppe Incocciati Inter-Slavia Praga in differita alle ore 16.00

Telecronaca: Raffaele Pappadà Di seguito la programmazione di mercoledì 18 settembre:

Juventus-Olympiacos in diretta alle ore 14.00

Telecronaca: Fabrizio Ferrero Real Madrid-PSG in diretta alle ore 16.00

Telecronaca: Fabio Fava I match saranno inoltre visibili in live streaming su www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).