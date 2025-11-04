Youth League, Juventus-Sporting Lisbona 2-2

E' finita 2-2, sotto gli occhi di Luciano Spalletti presente in tribuna a Vinovo, la sfida tra Juventus e Sporting Lisbona, gara valida per la quarta giornata del girone di Youth League. Bianconeri avanti 2-0 nel primo tempo grazie ai gol di Mazur all'11' e di Tiozzo al 26', nella ripresa reazione dei portoghesi che nel giro di due minuti acciuffano il pareggio con i gol di Bafdili al 43' e di Siza al 45'. La Juve ottiene così il suo primo punto in classifica, mentre lo Sporting avanza a quota 8.