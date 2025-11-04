Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Youth League, Juventus-Sporting Lisbona 2-2

04 Nov 2025 - 18:00

E' finita 2-2, sotto gli occhi di Luciano Spalletti presente in tribuna a Vinovo, la sfida tra Juventus e Sporting Lisbona, gara valida per la quarta giornata del girone di Youth League. Bianconeri avanti 2-0 nel primo tempo grazie ai gol di Mazur all'11' e di Tiozzo al 26', nella ripresa reazione dei portoghesi che nel giro di due minuti acciuffano il pareggio con i gol di Bafdili al 43' e di Siza al 45'. La Juve ottiene così il suo primo punto in classifica, mentre lo Sporting avanza a quota 8. 

Ultimi video

03:06
Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

01:37
DICH CARLOS AUGUSTO VIGILIA 4/11 DICH

Carlos Augusto: "Kairat sta facendo la storia, Chivu ci ha ridato fiducia"

01:34
MCH BECKHAM ELETTO CAVALIERE 4/11 MCH

David Beckham diventa 'sir', cerimonia con Re Carlo a Windsor

01:36
DICH CHIVU VIGILIA 3 4/11 DICH

Chivu: "Ho 4 attaccanti a disposizione, tutti possono essere titolari"

00:48
DICH CHIVU VIGILIA 2 4/11 DICH

Chivu: "Possiamo migliorare sempre e lavoriamo per questo"

01:09
DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

00:27
MCH AUTOGOL D'AUTORE GIAPPONESE 4/11 MCH

Per la serie autogol d'autore, una perla alla rovescia dalla Champions League asiatica

01:28
Boom boom Castro

Boom boom Castro

01:35
3 gol in 4 partite

3 gol in 4 partite

02:09
Di Gregorio e Spalletti

Spalletti e l'uomo "DiGre": siparietto da Champions

01:23
Fiorentina, addio Pioli

Fiorentina, Pioli è arrivato al capolinea

03:04
Il campionato dei veleni

E' diventato il campionato dei veleni

01:53
Un Milan a fari spenti

Milan, avanti a fari spenti

01:46
L'Inter targata Chivu

Inter, si vede la mano di Chivu"

03:02
Sassuolo-Genoa 1-2: gli highlights

Sassuolo-Genoa 1-2: guarda gli highlights

03:06
Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

I più visti di Calcio

GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 3/11 DICH

Spalletti: "Vlahovic?"Il contratto non conta nulla"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:11
Bologna, Freuler operato con successo alla clavicola destra
19:00
Champions: l'Atalanta a Marsiglia senza Brescianini
18:44
Serie B, Juve Stabia-Bari sarà recuperata il 4 dicembre
18:39
San Siro, consigliere comunale ricorre al Tar: "Leso il nostro lavoro"
18:17
100 anni Fiorentina: "Occasione per ripercorre la storia"