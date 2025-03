Youth League: Inter ai quarti, Bayern battuto ai rigori

L'Inter si qualifica per i quarti di finale di Youth League. La Primavera nerazzurra ha battuto ai calci di rigore il Bayern Monaco dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Chavez ha portato in vantaggio i tedeschi al 20' del primo tempo, nel finale, in pieno recupero, Alexiou ha prolungato la sfida ai rigori firmando l'1-1. La squadra di Zanchetta in precedenza, al 18' della ripresa, aveva fallito un rigore con Topalovic. Dal dischetto è stato decisivo l'errore di Chavez, mentre l'Inter ha fatto cinque su cinque dagli undici metri con le reti di Berenbruch, Spinacce, De Pieri, Zouin e Lavelli. Ai quarti l'Inter affronterà il Trabzonspor, che nel pomeriggio ha eliminato l'Atalanta, sempre ai calci di rigore.