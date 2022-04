Youth League, in campo la Dinamo Kiev: prima partita di un club ucraino dal 24 febbraio

Il calcio ucraino prova a ripartire: la Dinamo Kiev Under 19 è scesa in campo contro lo Sporting Lisbona nel match valido per gli ottavi di finale di Youth League, diventando la prima squadra ucraina a disputare un match ufficiale dal 24 febbraio, giorno dell'inizio dell'invasione russa. I ragazzi della Dinamo sono scesi in campo indossando sulle spalle la bandiera del loro paese e hanno ricevuto in dono dagli avversari una maglia dello Sporting con la scritta "Peace for Ukraine" e il logo di una colomba.