Continua la polemica sulla festa per il 18esimo compleanno di Lamine Yamal. Senza rispondere direttamente alle critiche piovute sull'organizzazione dell'evento, l’attaccante del Barcellona ha affidato il suo pensiero a una dichiarazione essenziale ma significativa: "Lavoro per il Barcellona, gioco per il Barcellona, ma quando sono lontano dalla Ciudad Deportiva, mi godo la vita, e questo è tutto", come riportato dal Mundo Deportivo.