Dzeko: "Quello che dissi dopo addio all'Inter lo penso ancora"

"Quello che dissi dopo l'addio all'Inter? Non feci polemiche. Penso e pensavo che mi vedevo ancora all'Inter quando sono andato via. Ho fatto comunque due anni bellissimi all'Inter. Non vedo l'ora di tornare a giocare contro di loro a San Siro. So che mi stimano ancora oggi. Ora sono qui, penso al bene della Fiorentina". Così l'attaccante bosniaco Edin Dzeko, nuovo acquisto della Fiorentina, questa mattina al Viola Park, nel corso della sua presentazione ufficiale, riferendosi alla dichiarazione che rilasciò dopo l'addio all'Inter nel 2023, quando definì "strana" la scelta della società nerazzurra di lasciarlo partire a parametro zero.