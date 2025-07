È ufficiale, Silvio Baldini - apprende l'ANSA - è il nuovo tecnico della nazionale Under 21 di calcio. "L'azzurro - commenta l'allenatore autore recentemente di un lungo sfogo sulla situazione del calcio in Italia - rappresenta per me un grande orgoglio". "Abbiamo scelto - spiega al telefono il presidente della federcalcio Gabriele Gravina - un uomo di valore e di valori".