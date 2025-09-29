Logo SportMediaset
Calcio

Da Matera l'idea del nuovo 'Stadio dei Sassi' per Euro 2032

29 Set 2025 - 12:20

"Se Milano tentenna, Matera può lanciarsi". È lo slogan del progetto "Stadio dei Sassi - Matera Euro 2032", lanciato dal movimento politico non costituito 'Fare Matera'. Il gruppo interviene sul dibattito legato al futuro di San Siro, sostenendo che "il suo destino, fatte le dovute proporzioni, può intrecciarsi con quello, meno blasonato, dello stadio 'XXI Settembre-Franco Salerno di Matera'". L'idea prevede un project financing da 250 milioni di euro, capace di segnare una svolta per l'intera regione e di ridare slancio al calcio locale. "Con l'IA abbiamo redatto una proposta progettuale - conclude Salvatore -. Tra le righe emergono numerosi richiami alla storia recente di Matera che, se valorizzati con intelligenza, potrebbero rappresentare una visione di medio-lungo termine tutt'altro che trascurabile. Questa è sicuramente l'unica strada percorribile perché la storia del F.C. Matera possa avere il palcoscenico che merita e trovare finalmente stabilità e continuità, in linea con la passione della tifoseria biancoazzurra".

Calcio ora per ora
13:42
West Ham, ecco Espirito Santo: "Grande club, diamo qualcosa ai tifosi"
L'arbitro Kovacs
13:27
Champions: Kovacs arbitra Villarreal-Juve, Napoli-Sporting a Makkelie
12:20
Da Matera l'idea del nuovo 'Stadio dei Sassi' per Euro 2032
11:19
Scontri Pisa-Fiorentina, Abodi: "I violenti rimangano fuori dallo stadio"
10:05
Brasile, altri guai per Neymar: non torna prima di novembre