Weekend europeo: Mbappé contro Griezmann, é il super derby di Madrid

Vinicius, Mbappé e Rodrygo contro Griezmann, Alvarez e Lino. Promette scintille il derby scudetto della Liga tra il Real di Ancelotti e l'Atletico di Simeone, separati di un punto, clou del fine settimana prima degli spareggi di Champions ed Europa League. Tra gli altri incontri più interessanti ci sono anche Psg-Monaco, Athletic-Girona, Siviglia-Barcellona, Dortmund-Stoccarda e Porto-Sporting. - INGHILTERRA: la Premier prende fiato con 10 giorni di stop salvo il recupero Everton-Liverpool (mercoledì 12 alle 21) che potrebbe consentire ai Reds di portare a 9 punti il vantaggio sull'Arsenal. Ma il calcio inglese non si ferma: Newcastle e Liverpool si sono qualificati per la finale di Coppa di Lega eliminando Arsenal e Tottenham. Nel fine settimana ci saranno i 32/i di Fa Cup in cui spiccano Aston Villa-Tottenham, Man United-Leicester e Brighton-Chelsea. Facile, sulla carta, il compito di Liverpool e Manchester City che affrontano Plymouth (seconda serie) e Leyton (terza serie). SPAGNA: un derby emozionante e delicato delizia il weekend della Liga. Il Real (sopra di un punto) sfida l'Atletico nel clou del torneo, prima del temibile spareggio Champions col Manchester City mentre i colchoneros, gia' qualificati, riposeranno. In Coppa del Re l'Atletico è passato di gran carriera col Getafe, mentre il Real e' stato salvato dai supplementari da un gol del canterano Gonzalo Garcia contro il coriaceo Leganes. Per Ancelotti è un momento comunque delicato dopo le polemiche roventi del club contro arbitri e federazione per la sconfitta con l'Espanyol. Spera di approfittare del derby l'alterno Barcellona (5 ko ma 60 gol segnati in 22 gare) che insegue a -4 e gioca in casa del Siviglia in lenta ripresa. Spiccano anche le sfide tra Athletic e Girona e quello tra le due sorprese Maiorca e Osasuna. GERMANIA: turno interlocutorio per le due favorite: il Bayern capolista ospita il Brema mentre i campioni del Leverkusen giocano in casa del Wolfsburg. Ai fini della volata per i posti in Europa spiccano Moenchengladbach-Francoforte e Dortmund-Stoccarda, con il Borussia alle prese con una lunga crisi che l'ha portato al decimo posto. Ma il turno e' fortemente condizionato dai successivi spareggi Champions che vedono impegnate Bayern e Dortmund con Celtic e Sporting. FRANCIA: inizio in sordina per Kvara al Psg. Le prime prove sono state deludenti e ora avra' due impegni probanti per dimostrare di valere i 75 mln spesi. Oggi nel big match col Monaco, poi ci sara' il derby di Champions col Brest. Il Psg domina imbattuto la Ligue1 ma potra' trovare qualche ostacolo nel Monaco terzo, che viene da due vittorie e ha inserito bene la punta dello Sturm Graz Biereth. Spera di trarre beneficio dal big match il Marsiglia di De Zerbi che chiude il turno in casa del modesto Angers. Nella corsa all'Europa sono impegnati, a distanza ravvicinata, Lilla, Nizza (clamorosamente eliminato in Coppa da un club di quarta serie) e Lens che si sfidano in un match equilibrato. Piu' attardato il Lione che non vince da cinque turni e che spera di trarre giovamento dall'arrivo di Fonseca, dopo l'esordio spettacolare ma sfortunato di 2-3 col Marsiglia.