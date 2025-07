Il Santos batte il Flamengo con gol di Neymar. Esordio per il figlio di Robinho

Vittoria all'ultimo respiro per il Santos contro il Flamengo: decisivo il gol di Neymar all'85º minuto. L'ex Barcellona, da poco rientrato da un infortunio e per la prima volta in campo per 90 minuti, ha commentato così il successo che porta la squadra fuori dalla zona retrocessione: "È un nuovo inizio per noi. Abbiamo avuto tempo per lavorare. Abbiamo dimostrato di poter competere con qualsiasi squadra del Brasileirao". Neymar ha definito il Flamengo "la migliore squadra del campionato", ha dichiarato a "Premier" dopo la vittoria del Santos: "Il Flamengo tatticamente è un'ottima squadra: difende e attacca molto bene. Ha giocatori di altissima qualità. È difficile giocare contro di loro".



Il calciatore brasiliano ha giocato 90 minuti per la prima volta in cinque mesi: "Voglio giocare 90 minuti in ogni partita. Voglio raggiungere una migliore forma fisica; ci vuole tempo. Sia in partita che in allenamento. Il mio corpo si sta ancora adattando, riabituandosi a tutto. Non è facile affrontare l'infortunio che ho subito. Sono molto contento di poter dare il mio contributo sotto tutti gli aspetti, sia in attacco che in difesa. Non sono al 100%, ma sto migliorando".



La partita però passerà alla storia del Brasileirao come il giorno in cui Robson Junior, figlio di Robinho (ex giocatore del Real Madrid in carcere accusato di stupro), noto come Robinho Jr., a 17 anni, ha fatto il suo debutto come professionista con il Santos.