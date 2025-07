Roma, Pisilli: "Dobbiamo abituarci a richieste Gasperini"

"Dobbiamo abituarci il più velocemente possibile alle richieste di Gasperini e a quelle del suo staff. Speriamo che arrivino le cose che lui chiede. Stiamo correndo e stiamo lavorando, come è giusto che sia. Dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti per quando servirà. Adesso è faticoso, ma raccoglieremo i frutti dopo. Lo staff tecnico è cambiato e ci vuole un po' di tempo per conoscersi". Così Niccolò Pisilli, centrocampista giallorosso, parlando ai canali ufficiali del club. "Questo è il mio primo ritiro dopo aver giocato in A. Quest'anno parto con una base migliore rispetto ad un anno fa, allora venivo dalla Primavera e non sapevo se sarei rimasto. So che devo migliorare tantissime cose, spero di diventare un centrocampista totale", prosegue il centrocampista. Sul rinnovo, Pisilli ammette come per lui sia stato "un momento bello e importante, si staccava la parte di Niccolò Primavera a favore di quella della prima squadra. La Roma va meritata ogni anno, ho sempre dato il massimo per provare a rimanere qui". Poi un pensiero sulla Nazionale ammettendo che "se qualcuno me l'avesse detto prima, gli avrei riposto che era fuori di testa. Poi si è concluso con l'Europeo U21. Sono molto contento, tutto il paese ti tifa e questo non ha prezzo", conclude.