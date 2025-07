Dzeko: "Darò il massimo per far crescere la Fiorentina"

"Non c'era stato niente con la Fiorentina prima di andare in Turchia. Oggi arrivo qui con grande esperienza, voglio dare il massimo per aiutare questo grande club a crescere ancora. Stiamo lavorando forte, duramente. Stiamo facendo anche dei test fisici per vedere a che livello siamo. Piano piano il mister ci sta dando indicazioni su come vuole farci giocare. L'idea è di fare un calcio aggressivo e offensivo". Così l'attaccante bosniaco Edin Dzeko, nuovo acquisto della Fiorentina, questa mattina al Viola Park, nel corso della sua presentazione ufficiale.