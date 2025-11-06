Vietata vendita dei biglietti agli ospiti per Perugia-Arezzo

Il prefetto della provincia di Perugia ha adottato un provvedimento di divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Arezzo per l'incontro di calcio Perugia-Arezzo in programma domenica 9 novembre allo stadio Curi. La decisione è stata assunta - spiega una nota della Prefettura - a causa della forte contrapposizione tra le tifoserie di Perugia e Arezzo sfociata, nel recente passato, in scontri e turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare vengono ricordati i disordini "verificatisi il 27 novembre 2024, in occasione dell'incontro di calcio Perugia-Arezzo, valevole per la Coppa Italia di Serie C". Il provvedimento di divieto, immediatamente esecutivo, è finalizzato ad un ulteriore innalzamento dei livelli si sicurezza, nell'ottica di un regolare e tranquillo svolgimento della manifestazione sportiva.