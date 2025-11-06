Logo SportMediaset

Calcio

Fiorentina, Galloppa: "Squadra delusa, ma vuole reagire"

06 Nov 2025 - 21:26
© Getty Images

Ai microfoni di Sky Sport Daniele Galloppa ha analizzato la sconfitta per 2-1 contro il Mainz. Queste le parole del tecnico ad interim della Fiorentina: "Il gol preso nel finale pesa, era fondamentale portare a casa un risultato positivo. I ragazzi devono cercare di essere più maturi, abbiamo avuto tante occasioni per raddoppiare. I giocatori sono delusi, hanno voglia di reagire, so che vogliono tirarsi fuori da questo momento. Penso che nella prima ora si sia visto qualcosa dell'atteggiamento, la sensazione è che all'allungarsi della partita caliamo fisicamente e nei momenti delicati non curiamo i dettagli. Per il resto, posso dire poco ai ragazzi". 

Sul gol mancato di Piccoli, Galloppa ha aggiunto: "Lui si allena sempre sotto porta, non credo ci sia andato con paura. Penso sia più un errore tecnico, nient’altro".

Sulla veste migliore per la Fiorentina, il tecnico ha dichiarato: "Io credo che questa squadra non ha per caratteristiche giocatori che possono fare le punte esterne, quindi può giocare con due punte o con due sottopunte e una punta. Con tre a metà campo regge di più il ritmo. Per caratteristiche, questa può essere un'idea". 

