Fiorentina, Fortini: "Non abbiamo mai paura, usciremo da questo momento"

Al termine della sconfitta per 2-1 sul campo del Mainz, Niccolò Fortini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell'esterno della Fiorentina: "Stiamo attraversando un brutto momento, ma dobbiamo stare uniti e col duro lavoro ne usciremo. Nel calcio basta una piccola disattenzione e ne paghi le conseguenze, soprattutto in Europa. Cercheremo di lavorare su questo. Non abbiamo mai paura, siamo sempre a testa alta e convinti di quello che facciamo. Il momento è quello che è, ma siamo sicuri che ne usciremo. Sfida col Genoa? Si prepara come una battaglia e come una finale, faremo di tutto per portare a casa i tre punti".