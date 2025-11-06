Logo SportMediaset

Italia U16, Azzurrini bis contro Ucraina nel test a Coverciano

06 Nov 2025 - 21:16

La Nazionale maschile Under 16 fa sua anche la seconda amichevole con i pari età dell'Ucraina imponendosi con un netto 3-0 a Coverciano. I ragazzi di Pasqual hanno così bissato il 6-2 maturato nella prima sfida di martedì pomeriggio, grazie a una prestazione di sostanza che li ha visti chiudere la prima frazione di gioco sul doppio vantaggio. Le parole di Manuel Pasqual. "Quando troviamo questa disponibilità e questa voglia di mettersi in gioco e dar tutto - ha sottolineato a fine gara il tecnico azzurro, Manuel Pasqual - è quasi difficile trovare le parole giuste per dire bravi ai ragazzi. Al di là del risultato delle due amichevoli, quello che mi è piaciuto di più è ciò che è stato dimostrato in campo, applicando di volta in volta i concetti proposti dallo staff: insomma, sono contento".

