Cremonese, Nicola: "Facciamo passi avanti, siamo concentrati sul futuro"

La difesa della Cremonese si è dimostrata solida e affidabile in questo inizio di stagione: "Bianchetti, Baschirotto e Terracciano sono entrati bene nei meccanismi e lavorano bene insieme. Mi fido ciecamente anche di Ceccherini, e Faye ha dimostrato di poter dare molto, sono tutti segnali positivi. Ci sono margini di miglioramento importanti per tutti sia in fase di possesso che in fase di non possesso".