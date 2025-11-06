Cremonese, Nicola: "Facciamo passi avanti, siamo concentrati sul futuro"

© Getty Images
Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta della sua Cremonese contro il Pisa, tornando anche sulla sconfitta contro la Juventus dello scorso sabato: "Stiamo facendo passi avanti e si vede dal fatto che, nonostante il risultato, riusciamo a tenere sempre alto il livello delle prestazioni, e contro la Juventus si è visto. Ora dobbiamo mantenere alta la fiducia e il ritmo dentro la partita, siamo concentrati su questo e sulle prossime sfide".
La difesa della Cremonese si è dimostrata solida e affidabile in questo inizio di stagione: "Bianchetti, Baschirotto e Terracciano sono entrati bene nei meccanismi e lavorano bene insieme. Mi fido ciecamente anche di Ceccherini, e Faye ha dimostrato di poter dare molto, sono tutti segnali positivi. Ci sono margini di miglioramento importanti per tutti sia in fase di possesso che in fase di non possesso".