Cremonese, Nicola: "Facciamo passi avanti, siamo concentrati sul futuro"

06 Nov 2025 - 22:21
© Getty Images

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta della sua Cremonese contro il Pisa, tornando anche sulla sconfitta contro la Juventus dello scorso sabato: "Stiamo facendo passi avanti e si vede dal fatto che, nonostante il risultato, riusciamo a tenere sempre alto il livello delle prestazioni, e contro la Juventus si è visto. Ora dobbiamo mantenere alta la fiducia e il ritmo dentro la partita, siamo concentrati su questo e sulle prossime sfide". 

La difesa della Cremonese si è dimostrata solida e affidabile in questo inizio di stagione: "Bianchetti, Baschirotto e Terracciano sono entrati bene nei meccanismi e lavorano bene insieme. Mi fido ciecamente anche di Ceccherini, e Faye ha dimostrato di poter dare molto, sono tutti segnali positivi. Ci sono margini di miglioramento importanti per tutti sia in fase di possesso che in fase di non possesso".

02:21
DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

02:16
DICH GILARDINO PRE CREMONESE DICH

Gilardino: "La ricetta? Fuoco e tanto cuore"

01:44
MCH ALLENAMENTO DE ROSSI GENOA MCH

De Rossi, primo allenamento con il Genoa

01:43
DICH NICOLA PRE PISA-CREMONESE DICH

Nicola: "Vardy è un animale da partita"

01:18
La Fiorentina riparte

La Fiorentina riparte

01:32
Roma in casa dei Rangers

Roma in casa dei Rangers

01:29
Milan e Inter insieme

Milan e Inter insieme

02:20
Milan, parla Saelemaekers

Milan, parla Saelemaekers

01:31
Napoli ha il mal di gol

Napoli ha il mal di gol

01:46
Vlahovic, cambia tutto

Vlahovic, cambia tutto

02:17
Juric batte la pareggite

Juric batte la pareggite

01:18
Stasera Bologna-Brann

Stasera Bologna-Brann

01:36
Finalmente Lautaro

Finalmente Lautaro

02:15
L'autocritica di Chivu

L'autocritica di Chivu

02:46
DICH BENATIA POST OM-ATALANTA DICH

Benatia: "Il gol? Non lo accetto come non avevo accettato l'episodio di Madrid"

02:21
DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

23:40
Brann, Alexandersson: "Punto prezioso, Bologna nettamente più forte"
23:26
Bologna, Niccolini: "Grande reazione di squadra, potevamo anche vincerla"
23:11
Bologna, Holm: "Questo pareggio è come una sconfitta"
23:05
Roma, Pellegrini: "Era importante vincere, io ora mi sento bene"
22:37
Argentina, tra i convocati di Scaloni c'è anche Lautaro Martinez