Torino, Bragança: "Vogliamo fare più punti possibile"

"Come squadra vogliamo conquistare più punti possibile in questo campionato": il nuovo centrocampista del Torino, Daniel Bragança, svela gli obiettivi stagionali della squadra. "Le ultime ore di mercato sono state molto stressanti - racconta il portoghese ai canali ufficiali del club, prelevato proprio in extremis durante la finestra estiva di trattative - ma adesso sono felice: ho trovato un gruppo di bravi ragazzi e anche Torino mi piace molto, ricorda un po' Lisbona quindi mi sento a casa". Sull'idolo che ha fin da bambino: "Dico Cristiano Ronaldo, anche se so bene che ha giocato nei nostri rivali (la Juventus, ndr) - dice il classe 1999 - e i fisioterapisti mi hanno già fatto vedere alcune immagini del derby: è bello che sia una rivalità del genere, è molto forte".