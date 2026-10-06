Neymar omaggia Messi: "Ti è grato il mondo intero, non solo l'Argentina"

06 Ott 2026 - 20:35
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"Non è solo l'Argentina a ringraziarti, ma il mondo intero ti è grato per tutto ciò che hai fatto per il calcio". Così Neymar omaggia, a poche ore dal suo addio alla nazionale argentina, l'ex compagno di squadra al Barcellona e al Psg Lionel Messi. "Chi ama il calcio ti ha apprezzato in tutti questi anni - ha scritto il brasiliano sui social -. Oggi è la tua ultima partita con la maglia della tua nazionale, del tuo Paese, e spero che tu possa goderti ogni secondo, che tutti gli omaggi di oggi ti rendano felice. Grazie per avermi fatto amare ancora di più il calcio; è stato un onore aver giocato contro di te e, ancora di più, aver scritto la storia al tuo fianco".

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