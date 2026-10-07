Una lettera e una statuina: ecco il regalo del Benin a Messi

L'ultimo tango di Lionel Messi con l'Argentina è finito tra lacrime, fuochi d'artificio e 85 mila tifosi in festa al Monumental. Il capitano dell'Albiceleste ha salutato la nazionale con un gol su rigore e due assist nel 3-0 al Benin, chiudendo una storia iniziata 21 anni fa e diventata leggenda. Per Messi 208 presenze, 126 gol e 67 assist: record assoluti con la maglia dell'Argentina. Una serata che è stata soprattutto una celebrazione. Prima della partita cori, giochi di luce e una gigantesca maglia numero 10 con la scritta "Gracias". Messi è entrato in campo accompagnato dai tre figli, mentre l'emozione ha coinvolto anche Lionel Scaloni, rimasto a lungo in lacrime. Per il ct e per il capitano è stata la chiusura di un percorso iniziato nel 2018 e culminato con la conquista della Copa America nel 2021 e del Mondiale nel 2022.