Italia donne verso la Bielorussia, Salvai-Dragoni: "Pronte a prenderci il Mondiale"

Un'opportunità da cogliere giocando con testa, cuore e facendo affidamento sulla spinta del 'Franchi' (per le info sulla biglietteria clicca qui), dove le Azzurre hanno conquistato la qualificazione al Mondiale del 2019 e all'Europeo del 2022 e dove, proprio in quelle occasioni, Salvai ha siglato due dei suoi tre centri in Nazionale. "È uno stadio che ci ha sempre portato bene - conclude sorridendo la 32enne di Pinerolo - e cercheremo di onorarlo ancora una volta". Ai microfoni di Vivo Azzurro Tv, oltre alla numero 23 di Juventus e Italia, è intervenuta Giulia Dragoni, anche lei al lavoro per regalare una grande gioia ai tifosi: "Siamo pronte a dare il massimo. Il match di ritorno sarà ancora più importante perché ci giocheremo tutto. Ci aspettiamo tanta gente sugli spalti, sperando di poter festeggiare insieme a loro". La 19enne in forza al Chelsea, proprio come Salvai, punta nonostante la giovanissima età a partecipare al suo secondo Mondiale e lo sottolinea prima dell'allenamento odierno - aperto ai vincitori del contest 'Vinci Coverciano' - con la sua proverbiale sincerità: "Grazie alle esperienze tra Italia e estero mi sento crescita e voglio mettere le mie caratteristiche al servizio della squadra. Qui a Coverciano ci sentiamo a casa, in famiglia. Sappiamo di dover affrontare delle partite toste e intense, ma abbiamo un desiderio comune e faremo di tutto per riuscire a esaudirlo".