Vicario aspetta in finale di Supercoppa Sommer o Donnarumma: "Vinca il più audace"

“Per me è un grande piacere e un orgoglio tornare a casa, da dove tutto è partito, da vincitore dell’Europa League e con alle porte una Supercoppa Europea da giocare nello stadio della mia città. È un sogno che si è avverato". Così il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario, a margine della consegna del ‘sigillo della citt’ da parte del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni: “Si tratta di un altro sogno che diventa però un obiettivo concreto - ha aggiunto parlando della finale in programma all'U Power Stadium - Ci siamo guadagnati sul campo questa opportunità e ce la vogliamo giocare e godere. Alla fine la cosa più importante rimane il percorso e come vivi le cose che ti capitano e sicuramente questa cosa che ci è capitata a noi, ovvero giocare la Supercoppa, che per me è ancora più speciale giocando a casa, dobbiamo andare fieri del percorso che abbiamo fatto e godercela al massimo". "Finale di Champions? Voglio fare un grosso in bocca al lupo a Donnarumma e Sommer - ha detto - Farò il tifo per entrambi e auguro al più audace e al più glorioso di poterla spuntare“.