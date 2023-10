Vicario: "Abbraccio a Donnarumma? Gesto spontaneo, rappresentiamo la Nazione"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Mazzitelli: "Inter favorita per lo Scudetto. Tornare alla Roma sarebbe un sogno"

© Da video Guglielmo Vicario e Luca Mazzitelli, rispettivamente portiere del Tottenham e capitano del Frosinone, sono i due ospiti nella diretta Instagram di Marialuisa Jacobelli. L'ex numero 1 dell'Empoli ha parlato dell'abbraccio a Gigio Donnarumma dopo i fischi che lo hanno accolto a San Siro in occasione di Italia-Ucraina: "Penso che Donnarumma sia un ragazzo mentalmente molto forte, da questo punto di vita l'ha dimostrato non solo in quell'occasione. Il mio è stato un gesto spontaneo, perché con quella maglietta lì rappresentiamo un popolo, una Nazione, quindi penso che bisogna andare oltre le questioni che riguardano i club. E' stato un gesto spontaneo dopo una vittoria importante. Quindi si racchiude tutto lì. Io e Gigio abbiamo un ottimo rapporto, ma il bene comune è quello della Nazionale ed era importante vincere quella partita lì".

Come è nata la loro grande amicizia Vicario: "Ci siamo conosciuti perché condividiamo lo stesso agente, il collante è stato quello. Ci siamo conosciuti l'anno scorso e da sibito siamo entrati in sintonia. Purtroppo non riusciamo a vederci spesso, ma quando ci riusciamo è sempre un piacere". Mazzitelli: "La conoscenza è avvenuta quasi per caso. Una volta a Milano ci siamo incontrati a Milano in albergo prima di partire per le rispettive nuove esperienze, poi ci siamo incontrati in estate e poi da quel momento è nata questa amicizia che è bella. Non ci vediamo tanto ma è nato un bel legame perché siamo due ragazzi abbastanza simili, ci siamo trovati subito bene".

Vicario vive a Londra nella casa che fu di José Mourinho ai tempi del Chelsea "Sì, così mi hanno detto, E' stata una coincidenza molto casuale, perché abito vicino al centro sportivo per per essere comodo negli spostamenti. Il caso ha voluto che qui ci avesse vissuto anche Mourinho".

La conoscenza della lingua inglese Mazzitelli: "Non sono al suo livello, ha fatto un'intervista di presentazione che sembrava che fosse lì da 5 anni. Sto cominciando a studiarlo pure io, magari mi dà una mano". Vicario: "Io un po' l'ho studiato a scuola, ho fatto qualche corso da giovane. Poi l'anno scorso a Empoli c'erano alcuni ragazzi che lo parlavano e quindi con il fatto di poterlo parlare e ascoltare e di masticarlo un pochino di più sicuramente quello ti aiuta maggiormente".

Vicario conosce anche lo spagnolo "Avevo fatto un corso quando giocavo a Cagliari perché c'erano tanti sudamericani che stavamo sempre insieme e parlavano spagnolo. Volevo capire cosa di dicessero, non sempre ma ogni tanto. Nel tempo libero mi ero preso questo hobby".

Il fattore psicologico e mentale e su quanto può influire il pubblico in uno stadio Vicario: "Penso che Donnarumma sia un ragazzo mentalmente molto forte, da questo punto di vita l'ha dimostrato non solo in quell'occasione. Il mio è stato un gesto spontaneo (l'abbraccio dopo i fischi di San Siro al termine di Italia-Ucraina, ndr), perché con quella maglietta lì rappresentiamo un popolo, una Nazione, quindi penso che bisogna andare oltre le questioni che riguardano i club. E' stato un gesto spontaneo dopo una vittoria importante. Quindi si racchiude tutto lì. Io e Gigio abbiamo un ottimo rapporto, ma il bene comune è quello della Nazionale ed era importante vincere quella partita lì". Mazzitelli: "La forza principale è rimanere concentrati sulla gara, estraniarsi un po' da quello che succede fuori dal campo che ti può portare via solo energie. Quindi già il fatto di stare concentrati ed essere in sincronia con i tuoi compagni di squadra ti può aiutare ad estraniarti da queste situazione che a volte possono essere pesanti".

La favorita per lo Scudetto Vicario: "Io ne vedo diverse di squadre attrezzate come tutti gli anni, poi alla fine la spunta una sola. Inter, Milan, Napoli, poi ci metto dentro anche la Juventus che ha giocatori molto forti e non ha le coppe". Mazzitelli: "Io vedo l'Inter come favorita, ha la rosa più pronta delle altre".

Capitolo Champions League Vicario: "Il City dopo quello che ha fatto l'anno scorso è la squadra da battere, metterei il City in cima a tutti". Mazzitelli: "Anche secondo me il City è una delle pià attrezzate insieme al Real che in Champions ha fatto la storia e ha giovani molto forti".

Mazzitelli e il ritorno a Roma dove ha mossi i primi passi "Diciamo che è stato bellissimo tornare a giocare all'Olimpico, io ci abito vicino quindi ci passo sempre, anche in macchina. Sarebbe un bel sogno tornare alla Roma".

Cosa vi augurate a vicenda Vicario: "Gli auguro di fare altri 2-3 gol al volo come ha fatto l'ultima volta e gli auguro di centrare una grande salvezza con il Frosinone, penso che sia quello che si augura anche lui come capitano". Mazzitelli: "Gli auguro di andare avanti come ha iniziato, di riportare il Tottenham in Champions League e di farci rivedere una parata delle sue coi piedi che ci ha fatto vedere due volte".

Vedi anche Calcio Donnarumma: "Non facile sopportare le critiche. Sogno Mondiale e Champions"