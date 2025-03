Viareggio Cup, Fiorentina-Sassuolo e Torino-Genoa le semifinali

La Viareggio Cup 2025 entra nel vivo con quarti di finale che hanno definito il quadro delle semifinali. La Fiorentina si è imposta sull'Imolese con un corposo 4-2, frutto di una prestazione travolgente condita dai gol di Kone, doppietta di Angiolini e Puzzoli. La Imolese ha provato a tenere testa ai viola con i gol di Manes, compreso un rigore nel secondo tempo. Il Sassuolo ha superato l'Ojodu City ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, con Chiricallo in gol nel primo tempo e Onowakpo che ha risposto nella ripresa. Decisiva la lotteria dei rigori, dove i neroverdi hanno avuto la meglio con il punteggio di 7-6. Passaggio del turno sofferto per il Torino, che ha superato la Ternana dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, prevalendo poi 4-2 dai dischetti. Il Genoa si è invece assicurato un posto in semifinale grazie al gol di Pallavicini al 45' contro i Magic Stars. Le semifinali in programma sabato 29 marzo vedranno Fiorentina-Sassuolo a Seravezza e Torino-Genoa a Torre del Lago, entrambe alle 15.