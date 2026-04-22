Vi ricordate l'ex Roma Max Tonetto? Oggi è un autista di Uber...

Come si passa dai campi della Champions League al volante di una macchina di Uber? Per informazioni chiedere a Max Tonetto, ex esterno difensivo di Roma, Sampdoria, Lecce, Bologna e Milan che, appunto, ha deciso di reinventarsi come autista. Il tutto per una scelta ben precisa non motivata, come capita talvolta, per problemi finanziari successivi al lusso della vita da calciatori, ma proprio per puro e semplice investimento.



Tonetto ha deciso infatti, scrive Repubblica, di investire il proprio denaro in una società di Ncc (noleggio con conducente) e il suo profilo Uber, nel frattempo, è diventato virale su X e conta già 191 corse. E la questione è semplicissima da comprendere: chi non vorrebbe trovarsi, noleggiando un'auto, a parlare con un calciatore che ha giocato con e contro grandi campioni, ha solcato i campi di Champions?



Già, e intanto lui si rimbocca le maniche e fa con passione anche questo suo nuovo lavoro. Tra strade, molti chilometri da percorrere e chissà quante storie da raccontare...