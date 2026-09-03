Verso le tre supersfide: Roma e Inter le più lanciate, il Napoli rischia più di tutti

Niente sarà più come prima. Affermazione ipertrofica e un po' forzata per essere all'inizio della stagione, ma con un fondo di verità. La terza giornata di campionato celebra tre scontri di altissimo livello, come dei playoff anticipati. Delle sei squadre impegnate, cinque sono a punteggio pieno e la sesta - il Napoli - nelle ultime due stagioni ha ottenuto un secondo e un primo posto. Niente sarà più come prima perché è inevitabile che il gruppo di testa (che al momento comprende anche la sorprendente Lazio di Gattuso) sia destinato a frazionarsi e a creare un po' di scompiglio, soprattutto se si considera che subito dopo, tre di queste sei squadre saranno impegnate nella prima giornata di Champions League. Ma vediamo come arrivano al primo weekend di fuoco.