Tegola Bologna, c'è lesione per Orsolini: fuori tre settimane

03 Set 2026 - 15:14
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RICCARDO ORSOLINI, 29, BOLOGNA: VdM 15M€ © italyphotopress

RICCARDO ORSOLINI, 29, BOLOGNA: VdM 15M€ © italyphotopress

Brutte notizie per il Bologna di Domenico Tedesco. L'ex ct della Nazionale belga dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini almeno per le prossime tre settimane. "In seguito a un risentimento ai flessori della coscia sinistra accusato durante la partita di lunedì", recita il comunicato del club emiliano  "Riccardo Orsolini è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane". L'esterno salterà quindi le prossime tre partite contro Sassuolo, Napoli e Torino. Rientro previsto per la prima gara dopo la sosta, in cui il Bologna affronterà il Lecce nel weekend del 10-11 ottobre. 

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