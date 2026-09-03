Tegola Bologna, c'è lesione per Orsolini: fuori tre settimane

Brutte notizie per il Bologna di Domenico Tedesco. L'ex ct della Nazionale belga dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini almeno per le prossime tre settimane. "In seguito a un risentimento ai flessori della coscia sinistra accusato durante la partita di lunedì", recita il comunicato del club emiliano "Riccardo Orsolini è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane". L'esterno salterà quindi le prossime tre partite contro Sassuolo, Napoli e Torino. Rientro previsto per la prima gara dopo la sosta, in cui il Bologna affronterà il Lecce nel weekend del 10-11 ottobre.