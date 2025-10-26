Verona, Zanetti: "Incazzati e tristi. Un pareggio che è come una sconfitta"

"Abbiamo perso 2 punti, accogliamo questo punto come fosse una sconfitta, ma d'altra parte si va avanti". Così il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, dopo aver subito il pari in extremis dal Cagliari: ""Sicuramente ci siamo abbassati un po', questo è sicuro. D'altra parte abbiamo gestito male la situazione. Soprattutto abbiamo iniziato a sbagliare le cose semplici in un momento in cui serviva personalità per portare la partita a casa - ha spiegato in conferenza stampa - Dobbiamo crescere. Le capacità le abbiamo. Tutti siamo incazzati e tristi, è normale, ma continuo a credere che questa squadra abbia tutto il potenziale per raggiugere l'obiettivo. Abbiamo sentito parlare in maniera martellante dei due nostri attaccanti che non segnano e non si passano la palla, ma oggi sono andato dritto per la mia strada e quelle cose le abbiamo raggiunte con il lavoro".