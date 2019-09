Brutte notizie in casa Hellas Verona, che dovrà ora fare a meno di Daniel Bessa. Il centrocampista ha infatti rimediato la lesione dei muscoli adduttori della gamba destra, come specificato dal club in un comunicato. "Dopo una serie di visite specialistiche, resesi necessarie per accertare senza margine alcuno di errore la natura e l’entità dell’infortunio occorso al calciatore in allenamento, Hellas Verona FC comunica che – in base all’ultimo esame strumentale delle scorse ore - Daniel Bessa ha rimediato la lesione dei muscoli adduttori (lungo e obliquo) della gamba destra. I tempi di recupero del calciatore sono ancora in fase di valutazione e quantificazione".