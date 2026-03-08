Verona, Sammarco: "Una gioia incredibile e una grande iniezione di energia"

"La vittoria è meritata, mi auguro sia un punto di partenza che contribuisca a portare risultati e compattezza". Parole del tecnico del Verona Paolo Sammarco dopo il successo di Bologna. Tre punti che non riaprono ancora la corsa salvezza, ma il -7 dal quartultimo posto e soprattutto successo e prestazioni significano speranza di poter riaprire i giochi: "È la mia prima vittoria da allenatore ed è una gioia incredibile, anche perché sentivo il peso del momento e una grande iniezione di energia per lo staff e l'ambiente, anche perché abbiamo vinto meritando contro un Bologna che veniva da un grande periodo".