Verona, Sammarco: "Una gioia incredibile e una grande iniezione di energia"

08 Mar 2026 - 18:16

"La vittoria è meritata, mi auguro sia un punto di partenza che contribuisca a portare risultati e compattezza". Parole del tecnico del Verona Paolo Sammarco dopo il successo di Bologna. Tre punti che non riaprono ancora la corsa salvezza, ma il -7 dal quartultimo posto e soprattutto successo e prestazioni significano speranza di poter riaprire i giochi: "È la mia prima vittoria da allenatore ed è una gioia incredibile, anche perché sentivo il peso del momento e una grande iniezione di energia per lo staff e l'ambiente, anche perché abbiamo vinto meritando contro un Bologna che veniva da un grande periodo".

Ultimi video

01:07
Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

01:02
DICH GROSSO PRE LAZIO 8/3 DICH

Grosso: "Abbiamo fatto cose incredibili"

03:19
DICH SPALLETTI POST PISA DICH

Spalletti: "Lotta Champions? Mantenere questa determinazione"

01:52
DICH CALABRESI POST JUVENTUS DICH

Calabresi: "Vogliamo tornare a vincere"

01:06
DICH CAMBIASO POST PISA DICH

Cambiaso: "Vittoria importante, vogliamo vincere anche le prossime"

00:10
MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

01:11
DICH SU THURAM E ALTRI DICH

Chivu: "Thuram ha la febbre. Pio Esposito? Stagione impressionante"

00:24
DICH CHIVU 7/3 DICH

Chivu: "Non perdere quello di buono fatto fin ora"

01:50
RULLO VIGILIA GENOA-ROMA CON GASP 7/3 SRV

Gasperini: "Una settimana decisiva, conosco bene Marassi"

01:18
DICH NICOLA 7/3 DICH

Nicola: "Partita stimolante, dimostriamo chi siamo"

01:34
DICH ITALIANO 7/3 DICH

Italiano: "Veniamo da tre vittorie, continuiamo così: c'è entusiasmo"

03:19
DICH CUESTA 7/3 DICH

Cuesta: "Dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi"

01:19
Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

00:58
Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

01:00
Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

01:07
Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO DICH

Spalletti sul contratto: "Ne abbiamo parlato... vado ad abitare nel condominio di Comolli"

DICH SPALLETTI POST PISA DICH

Spalletti: "Lotta Champions? Mantenere questa determinazione"

Piloti F1 e calcio: che squadra tifano Hamilton, Leclerc e gli altri?

MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

Inter, problema attacco

Inter, l'attacco ora è un problema

DICH CUADRADO PISA 05/03 DICH

Cuadrado: "Partita piena di emozioni: la Juve mi ha aiutato anche come persona"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:25
Parma, Cuesta "Contenti del pari, non mi sento salvo"
18:16
Verona, Sammarco: "Una gioia incredibile e una grande iniezione di energia"
18:14
Bologna, Italiano: "Distratti dietro e poco concreti davanti"
18:12
Fiorentina, Vanoli: "Siamo delusi ma abbiamo staccato la Cremonese"
18:12
Clamoroso in Scozia: Celtic-Rangers finisce con una rissa tra tifosi in campo