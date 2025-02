Verona: rientra Ghilardi, Bradaric out per squalifica

Il Verona si è allenato in mattinata a Peschiera del Garda in vista della gara interna di domenica pomeriggio contro la Fiorentina. Anche contro i viola il tecnico Zanetti non potrà disporre degli infortunati Serdar e Tengstedt oltre ai degenti di lungo corso come Harroui e Frese. Il Giudice Sportivo ha, poi, fermato per un turno Bradaric mentre rientra dalla squalifica Ghilardi che non era a disposizione nel match di San Siro contro il Milan. Zanetti si affida nuovamente al 3-4-1-2 con Suslov avanzato sulla linea della punta centrale, ballottaggio tra Sarr e Mosquera con il primo nettamente favorito e Kastanos ad agire alle spalle. Tchatchoua dovrebbe giocare a sinistra mentre a destra possibile debutto dal primo minuto per Oyegoke, visto che Lazovic non è ancora nelle migliori condizioni.