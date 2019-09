Alla vigilia di Juventus-Hellas Verona, Ivan Juric ha le idee chiare. Per fare punti a Torino "bisogna giocare con la testa libera, non pensare di difendersi tutta la partita. La Juve ha giocatori forti, quando accelerano non è facile per nessuno. Però penso che si possa fare una bella partita, non è impossibile fare risultato". Nessun dubbio sul modulo: "A inizio stagione volevamo fare due punte centrali. È arrivata dopo la volontà di sfruttare di più Zaccagni perché abbia più lucidità. Mi va bene come stanno interpretando i ragazzi le indicazioni. La squadra lavora bene, sia in parità numerica, con aggressività, e anche quando siamo stati costretti a difendere più bassi. Sono tutti applicati su quello che devono fare". Di Carmine probabilmente sarà in campo dal primo minuto: "Sa calciare bene, attacca la profondità e si muove bene negli ultimi metri. Deve dimostrare che può replicare in A quello che ha fatto in B. Ma ha le caratteristiche giuste per una prima punta". Niente da fare invece per Pazzini: "Ci ho pensato in settimana, ma non ci siamo. Pensavo stesse meglio".