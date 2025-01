Verona, con l'Udinese lo stesso undici di Bologna

Allenamento pomeridiano per il Verona che giocherà l'anticipo serale del sabato al Bentegodi contro l'Udinese, ma oltre agli aspetti tecnici sono le vicende societarie a fare notizia. Fase di stallo, infatti, nella trattativa tra Presidio Investors ed Hellas Verona. Gli accordi finali per la cessione del club gialloblù al fondo texano non sono arrivati. Gli americani stanno cercando tutte le garanzie del caso, e si lavora per limare alcuni dettagli economici. Nell'attesa, sarà un Verona ancora sotto la gestione Setti quello che sfiderà i friulani. Hellas che, verosimilmente, scenderà in campo con lo stesso undici che ha vinto a Bologna.