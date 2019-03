Venezuela, caos maglie: Rincon attacca lo sponsor

26/03/2019

A Girona è andata in scena una partita storica per la nazionale della Catalogna contro il Venezuela , ma a fare notizia nelle ultime ore sono più le polemiche legate allo sponsor tecnico della selezione sudamericana che alla portata politica del match. E a innescare il caos-maglie ci ha pensato Rincon su Instagram, puntando il dito contro la Givova e svelando di aver indossato una maglia della Decathlon adattata contro Piqué & Co.

Decisamente irritato per l'accaduto, i cui dettagli non sono ancora molto chiari, il centrocampista del Torino si è sfogato sul suo profilo social, lamentandosi sia dell'abbigliamento fornito, sia del trattamento riservato alla sua nazionale. "Signori della Givova, rendo pubblico il mio disappunto nei vostri confronti dopo la partita che si è appena conclusa - ha scritto Rincon -. Per prima cosa ci avete dato solamente una maglietta e dei pantaloncini per allenarci con questo clima freddo". "Secondo: Non avevamo magliette per giocare oggi - ha aggiunto -. Credete che comprandone altre e stampandole si risolva tutto?. Esigo il massimo rispetto per la nostra maglia nazionale e per ogni membro della squadra. Quello che è successo è vergognoso". Indignazione che trova conferme anche nel post pubblicato su Twitter dal giornalista sportivo venezuelano Richard Mendez: "E' vergognoso che non sono arrivate le maglie ufficiali alla nazionale e che invece siano state comprate magliette di un’altra marca camuffandole tagliando l’etichetta e coprendo i simboli con il logo".