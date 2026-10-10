Venezia, Stroppa: "Sarri maestro nella qualità del gioco"

"Sarri è un maestro nella qualità del gioco. Per affrontare l'Atalanta dovremo farlo ancora di più da squadra". Giovanni Stroppa presenta così la sfida di lunedì a Bergamo, con il Venezia chiamato a interrompere la serie di cinque sconfitte consecutive e a conquistare i primi punti in campionato. Il tecnico guarda con fiducia alla ripresa dopo la sosta, forte dei recuperi e dei progressi mostrati dal gruppo. "Abbiamo recuperato parecchi giocatori e questa è una bellissima notizia. Nell'ultima settimana abbiamo lavorato veramente bene, consolidando e migliorando quello che stavamo già facendo", ha spiegato Stroppa in conferenza stampa. Sono tornati a disposizione Basic, Schingtienne e Dagasso, mentre Sohm ha superato da alcuni acciacchi. Ancora da valutare Bella-Kotchap e Mazzocchi, che hanno bisogno di altro tempo per ritrovare la migliore condizione. Restano sicuramente out Adorante, Busio, Franjic, e Sverko. Di fronte ci sarà un'Atalanta che, secondo Stroppa, vale più di quanto dica la classifica. "Ha cambiato allenatore e fisionomia, ma le prestazioni sono state di valore e di livello. In mezzo al campo e non solo ci sono giocatori da squadra importante". Il Venezia dovrà quindi puntare su compattezza e organizzazione, senza rinunciare alla propria identità. "Mi sembra che non sia mai mancata, anzi. Anche contro la Lazio la squadra ha mostrato una notevole crescita", ha sottolineato l'allenatore, consapevole però che i risultati finora non hanno premiato il lavoro svolto. "L'insoddisfazione mia e dei calciatori c'è per una classifica che non rispecchia quello che la squadra meriterebbe". Restano da correggere gli errori in fase offensiva e difensiva, con l'obiettivo di migliorare i numeri e trasformare le prestazioni in punti. L'allenatore dei lagunari ha anche ribadito di sentire il sostegno della società, nonostante le riflessioni seguite alla sconfitta con la Lazio. "La fiducia che sento qua è impagabile. Vado avanti per la mia strada, la convinzione me la dà la squadra ogni giorno".